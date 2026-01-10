Tras el pago del viernes Economía enfrenta un vencimiento de $19,3 billones

El Tesoro intentará renovar dos Lecaps clave en una subasta prevista para el miércoles 14 de enero

Hoy 15:45

El Ministerio de Economía deberá enfrentar el próximo 16 de enero uno de los vencimientos más relevantes del inicio del año, por un total de $19,3 billones, correspondiente a dos Letras Capitalizables (Lecaps). Ante ese desafío, el Gobierno intentará refinanciar la totalidad de la deuda mediante una licitación programada para el miércoles 14, que funcionará como una primera prueba clave para la estrategia financiera oficial.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el vencimiento se compone de la Letra Capitalizable M16E6, por unos $5 billones, y de la S16E6, por aproximadamente $14,3 billones. Desde el organismo estiman que alrededor de la mitad de esos títulos se encuentra en manos de agencias del propio Estado, lo que atenúa el riesgo de tensiones inmediatas en el mercado, aunque no elimina la necesidad de un alto nivel de rollover.

A este volumen se suma el remanente de la letra atada al dólar D16E6, que originalmente vencía por $6 billones. Durante la última semana, el Gobierno logró postergar cerca de $3,4 billones hasta fin de mes a través de un canje de corto plazo, lo que permitió aliviar parcialmente el perfil de vencimientos de mediados de enero.

La Secretaría de Finanzas dará a conocer el lunes 12 el menú de instrumentos con el que buscará renovar la deuda. La estrategia se inscribe en una política monetaria estricta, que el equipo económico sostiene como pilar para consolidar la baja de la inflación y evitar un exceso de liquidez en pesos.

En el mercado, sin embargo, persiste la lectura de que el cambio en la metodología de actualización de las bandas cambiarias podría extender la permanencia de niveles de inflación por encima del 2% mensual durante más tiempo del previsto inicialmente. Ese escenario condiciona las expectativas de los inversores y eleva la atención sobre las tasas que convalidará el Tesoro en la licitación.

En paralelo, el Banco Central comenzó de manera gradual a comprar reservas, una dinámica que implica mayor oferta de pesos en el mercado. Si bien enero suele mostrar un incremento estacional en la demanda de divisas, la autoridad monetaria enfrenta el desafío de dosificar sus intervenciones para evitar presiones adicionales sobre el frente cambiario.

Con vencimientos elevados, expectativas inflacionarias aún sensibles y un delicado equilibrio entre tasas, pesos y reservas, la próxima licitación se perfila como un test central para la estrategia financiera del Gobierno en el arranque del año.