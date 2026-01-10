Atención Scaloni: Nigeria fue muy superior y eliminó a Argelia de la Copa Africana

Las Súper Águilas jugaron un partido casi perfecto, vencieron 2-0 y se metieron en semifinales de la Copa Africana de Naciones. El rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 se despidió sin rematar al arco.

Hoy 15:52

Nigeria confirmó por qué es una de las selecciones más fuertes del continente y eliminó a Argelia al vencerla 2-0 en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El equipo dirigido por José Peseiro fue ampliamente superior, dominó el trámite de principio a fin y dejó sin respuestas a un conjunto argelino que había generado expectativas, pero que terminó el partido sin remates al arco y sin chances claras de gol.

Desde el arranque, las Súper Águilas se adueñaron de la pelota y del ritmo del juego. Argelia se mostró lenta, previsible y sin ideas para inquietar a la defensa rival. Nigeria tuvo varias situaciones en la primera parte, pero le faltó efectividad. La más clara fue a los 28 minutos, cuando Calvin Bassey definió y Ramy Bensebaini salvó sobre la línea lo que era el 1-0.

Lo que no pudo en el primer tiempo, lo resolvió rápido en el segundo. A los 2 minutos del complemento, Victor Osimhen ganó en el área y metió un cabezazo picado ante la salida de Luca Zidane para abrir el marcador. Apenas diez minutos más tarde, el propio Osimhen volvió a ser clave con un pase filtrado perfecto para Akor Adams, que eludió al arquero y definió para el 2-0 definitivo.

Con la clasificación asegurada y una Argelia completamente desdibujada, Nigeria incluso estuvo cerca de estirar la diferencia, pero el palo evitó lo que hubiera sido una goleada. Finalmente fue victoria 2-0, pase a semifinales y eliminación para un seleccionado argelino que estuvo muy lejos del nivel que había mostrado en el resto del torneo.

Cómo sigue la Copa Africana para Nigeria

En semifinales, Nigeria tendrá una prueba de máxima exigencia frente al local y gran candidato Marruecos, que viene de derrotar 2-0 a Camerún. El cruce se jugará el próximo miércoles.

En la otra semifinal, Senegal —que superó 1-0 a Mali— espera por el ganador del duelo entre Egipto y Costa de Marfil, que se enfrentan este sábado desde las 16.