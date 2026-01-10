Con gol y asistencia de Matías Soulé, la Roma venció a Sassuolo

El argentino fue clave en el triunfo por 2 a 0 por la fecha 20 en el estadio Olímpico

Hoy 16:22

Roma derrotó 2-0 a Sassuolo en el estadio Olímpico por la fecha 20 de la Serie A. El partido se vio en vivo por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).

La primera clara la tuvo la visita: Ismaël Koné quedó mano a mano en el minuto 16 ante Mile Svilar, el arquero le ganó el duelo y en el rebote se lo perdió Armand Laurienté con el arco a disposición.

La reacción de Roma llegó cinco minutos después: Matías Soulé remató con pierna izquierda en las puertas del área y el balón se fue a centímetros del palo derecho de Arijanet Muric.

En una jugada parada, Sassuolo volvió a exigir a Svilar con un remate seco de Alieu Fadera. El balón se fue al córner.

En el complemento, la más clara de los capitalinos estuvo en un doble remate que no encontró destino. Primero, una corrida de Paulo Dybala encontró a la defensa bien plantada, pero el balón le quedó a Stephan El Shaarawy quien remató, Muric dio rebote y Kostas Tsimikas envió el tiro por arriba del travesaño.

Sin embargo, Roma era más que su rival. Tenía más ímpetu para conseguir el primer gol. Y en una jugada aislada, Soulé le punteó dentro del área el balón a Muric, quien le cometió penal. La jugada fue revisada en el VAR y el árbitro Matteo Marcenaro anuló la acción por fuera de juego del volante argentino.

A un poco más de 20 del final, Koné recibió de frente dentro del área. Remató por bajo y Muric no dio rebote ni oportunidades.

Tuvo revancha pronto, porque en el minuto 75, Koné convirtió su gol. Un centro preciso desde la izquierda de Soulé le cayó en la cabeza al francés, quien no perdonó con un impacto preciso en el área chica.

Precisamente Soulé fue el autor del segundo: escapada de Zeki Çelik, centro atrás, El Shaarawy dejó pasar la pelota y el argentino, oportuno, empujó al fondo del arco.

Con todo a su favor, Koné estuvo cerca del tercero: en el minuto 92, le quedó un balón suelto y remató de frente al arco. El balón se fue por encima del travesaño.

Parecía que se venía la goleada con el tercero, obra de El Shaarawy, pero la jugada fue anulada por posición fuera de juego. Un minuto después, el italiano tuvo su revancha: quedó mano a mano con Muric, la picó y el balón se fue por encima del travesaño.

El equipo de Gian Piero Gasperini fue muy superior en la segunda mitad, consiguió los tres puntos y ahora es, con 39 puntos en 20 partidos, escolta del líder Inter, que tiene 42 unidades en 18 partidos disputados.