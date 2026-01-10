Enzo Fernández cerró la goleada ante Charlton y Rosenior tuvo un debut aplastante en Chelsea

Por la FA Cup y en la presentación del nuevo entrenador, el equipo de Londres se impuso por 5-1 y el mediocampista argentino cerró el resultado de penal. Fueron titulares Garnacho y Buonanotte.

Hoy 19:56

Con un tanto de Enzo Fernández, el nuevo Chelsea de Liam Rosenior arrancó con buen pie al imponerse al Charlton Athletic por 5-1 y avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup.

Los otros tantos de Chelsea los marcaron Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu y Pedro Neto, mientras que el único tanto de Charlton lo convirtió Miles Leaburn, que significaba el 1-2 transitorio.

Enzo Fernández comenzó en el banco de suplentes, ingresó a los 20 del complemento y cuando ya se disputaba el tiempo de descuento marcó su gol después de un penal que le cometieron al brasileño Estevao.

Rosenior decidió poner un equipo alternativo en el partido que marcó su presentación y les dio la titularidad a los argentinos Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, quien le dejó su lugar a Enzo. El ex delantero de Manchester United, por su parte, salió a los 40 del segundo tiempo.

El ex entrenador de Racing de Estrasburgo, en donde dirigió a Valentín Barco y Joaquín Panichelli (hoy se combinaron para un gol), llegó a Chelsea para reemplazar a Enzo Maresca, a quien despidieron en el primer día de 2026. El club inglés como el francés tienen los mismos dueños, por lo que su contratación se dio muy rápido.

Con esta victoria ante Charlton Athletic, equipo que milita en la Championship y está en el puesto 19, Chelsea rompió una racha de cinco encuentros sin ganar y se metió en la cuarta ronda de la FA Cup.