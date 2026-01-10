A través de su hijo, Maduro hizo llegar su primer mensaje desde la prisión en Nueva York

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que nosotros estamos bien, somos unos luchadores", comentó Nicolás Maduro Guerra en un encuentro con partidarios chavistas.

Hoy 21:02

A una semana de su captura, Nicolás Maduro hizo llegar su primer mensaje desde la prisión en Nueva York donde se encuentra detenido junto a su esposa Cilia Flores, según consignó la agencia de noticias AFP.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Nosotros estamos bien, somos unos luchadores", fue el mensaje que reprodujo el hijo del líder chavista -más conocido por los suyos como “Nicolasito”- en un encuentro partidario, que luego fue difundido en un video.

“Dijo que no estemos tristes”, expresó “Nicolasito” tras citar a su padre. Luego aseguró que Maduro se encuentra “bien” en Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado en una prisión federal de máxima seguridad situada en Brooklyn, a la espera de un juicio por narcotráfico.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte”, ratificó el hijo del líder chavista, según el video publicado este sábado por un dirigente de su partido.