Bullrich visitó Mar del Plata en busca de apoyo para la reforma laboral

La senadora defendió el proyecto de Modernización Laboral y anunció ajustes al dictamen para lograr mayor consenso. La acompañaron Montenegro y Valenzuela, mientras el Frente de Izquierda se manifestó.

Hoy 22:11

El debate por la Modernización Laboral se trasladó a Mar del Plata con reuniones entre la senadora Patricia Bullrich y sectores empresariales. La senadora de La Libertad Avanza reiteró que el proyecto se va a modificar con la intención de lograr mayores consensos a la vez que insistió en que se escucharán las propuestas de la CGT.

“Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay. Los cambios no pueden trascender una línea en la que volvés a lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con la CGT si vienen con una propuesta de cambios”, declaró Patricia Bullrich.

La cúpula de la CGT participó del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en el Senado durante el pasado mes de diciembre y planteó su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo.

Jorge Sola, secretario General de Seguros e integrante del Triunvirato de conducción de la CGT cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa: “Este Senado y luego Diputados tienen una gran responsabilidad en lo que se va a modificar en las relaciones del mundo del trabajo que toca los derechos individuales de los trabajadores y van en contra de sus representaciones sindicales”.

También, en el marco de esas reuniones llevó adelante una jornada de protesta con un acto en Plaza de Mayo que contó en el escenario, además de los referentes sindicales con el senador José Mayans, presidente del bloque Justicialista y el resto de los legisladores de UxP.

La senadora Bullrich apenas pisó la ciudad de Mar del Plata y en declaraciones periodísticas expresó: “No venimos a pasear, venimos a defender la herramienta que va a destrabar el empleo en la Argentina. La resistencia de los sindicatos es la resistencia a que la gente trabaje en blanco”.

A su llegada a la ciudad balnearia, la jefa del oficialismo en la Cámara alta elogió a la ciudad turística. “Estoy en Mar del Plata. Qué ciudad impresionante, llena de gente, un turismo que no para de crecer, espectáculos nacionales e internacionales y pymes y empresas que invierten y generan oportunidades. Que lindo verla así, con tantos disfrutándola y con un crecimiento gigante”.

El punto central de la jornada fue el Conversatorio sobre la Modernización Laboral, en el emblemático Torreón del Monje, donde la senadora disertó ante empresarios, comerciantes y referentes del sector turístico.

Se espera que a partir del próximo miércoles se retomen las reuniones en el Senado, Bullrich va a mantener contactos con los senadores propios y de bancadas dialoguistas. El viernes 16 de enero habrá una reunión de la mesa política, de la que participan funcionarios nacionales y senadores libertarios para diagramar la estrategia legislativa.

También habrá reuniones técnicas entre los asesores de los legisladores, de los empresarios y de las centrales sindicales.

Mientras se realizó la presentación de la exministra de Seguridad de la propuesta laboral en el Torreón del Monje, en las adyacencias del lugar hubo una manifestación encabezada por fuerzas de Izquierda contra la reforma laboral.

“Repudio a la presencia de Bullrich en Mar del Plata que viajó para defender la reforma laboral esclavista. Cada vez son más los que saben que esta reforma no trae nada bueno para el pueblo trabajador y cuestionamos la pasividad de las conducciones sindicales y de la CGT, que se niegan a preparar una respuesta a la altura del ataque”, señalaron.

La senadora Patricia Bullrich cerró la visita a la feliz con una reunión con referentes de la Quinta Sección Electoral, que lidera el intendente local, en uso de licencia, Guillermo Montenegro y los senadores provinciales María Cecilia Martínez, Matías de Urraza, y Diego Valenzuela, entre otros.