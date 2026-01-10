Ingresar
Buscan intensamente a “Walter”, un perro que se perdió en una finca del Zanjón

El animal fue visto por última vez en la madrugada del 25 de diciembre. Es un perro viejo, juguetón y muy conocido en el barrio 750 Viviendas.

Desde la madrugada del 25 de diciembre, una familia del barrio 750 Viviendas, manzana 20, busca desesperadamente a Walter, un perro que se extravió luego de asustarse por el ruido de los cohetes durante las celebraciones navideñas.

Según relataron sus dueños, el animal se perdió entre las 4 y 5 de la mañana, cuando siguió a otros perros hasta una fiesta que se realizaba en un zanjón, dentro de una finca. En ese lugar, Walter fue corrido por personas presentes, y desde entonces no se volvió a tener noticias de él. Ese fue el último punto donde fue visto.

Walter es un perro de pelaje negro, con pecho y patitas blancas. Es viejo, muy juguetón y tiene una gran cicatriz en la espalda, un rasgo clave para identificarlo. 

Sus dueños solicitan la colaboración de la comunidad y piden que ante cualquier información se comuniquen a los siguientes números: 385 5793969 (Anto) 385 5010997 (Joako).

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para lograr que Walter vuelva a casa.

