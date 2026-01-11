Un cantante colombiano murió tras estrellarse su avioneta: había soñado que sufría un accidente aéreo

El avión privado se precipitó poco después de despegar. Murieron seis personas y se investigan las causas del siniestro. En entrevistas previas había declarado que soñó con un eventual siniestro.

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió el sábado como consecuencia de un choque que sufrió la avioneta privada en la que viajaba en una zona del departamento de Boyacá, Colombia. En el accidente también fallecieron el piloto y cuatro acompañantes. La aeronave se dirigía a Medellín cuando se produjo el siniestro. En entrevistas realizadas previamente, el artista contó que había soñado que moría en un accidente aéreo.

El hecho ocurrió minutos después de que la avioneta partiera del aeropuerto de Paipa, según informaron en el medio colombiano El Tiempo. El artista había llegado a Paipa tras una presentación en Málaga, España, y planeaba continuar su gira con un show previsto para esta misma noche en Marinilla.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Aeronáutica Civil, la aeronave —matrícula N325FA— activó la señal de localización de emergencia (ELT) y el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate inició las tareas junto con la Policía Nacional y organismos locales. La autoridad informó además que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo para determinar las causas del siniestro.

En el accidente fallecieron el capitán Hernando Torres y los tripulantes: Yeisson Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según informó El Tiempo. Además del piloto, el copiloto y el famoso cantante, fallecieron su fotógrafo y su manager.

A partir de esa situación, la gobernación de Boyacá declaró luto en el departamento, mientras equipos de emergencia de Paipa y Duitama desplegaron ambulancias, dotaciones de bomberos y apoyo logístico para asegurar el área y asistir en las tareas posteriores.

En las horas posteriores al accidente comenzaron a circular en redes sociales diferentes videos de una entrevista concedida dos semanas antes por el artista, en la que relataba sueños recurrentes vinculados a un accidente aéreo. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión. En uno de los sueños, soñé que nos habíamos matado y salíamos por las noticias”, decía en el registro que volvió a difundirse tras el siniestro.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en X el comunicado de la autoridad aeronáutica y señaló que, de manera preliminar, el avión “al parecer se incendió en vuelo” en las cercanías de Paipa. Por su parte, la ministra de Transporte, Fernanda Rojas, señaló en la red social X que autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

En tanto, más videos que circulan en las redes sociales permiten ver a la avioneta al despegar mientras se escuchan gritos de que “se le acabó la pista”. En otras imágenes se ven restos de la aeronave en llamas tras el accidente.

El intérprete de rancheras y corridos de influencia mexicana era muy popular en Colombia y algunas de sus canciones como “Aventurero” o “Guaro” acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Horas más tarde, la persona encargada de manejar las redes sociales del artista realizó una publicación desde la cuenta de Yeison Jiménez. “Esta es la publicación mas dolorosa que debo hacer como webmaster. Viaja al infinito mi aventurero”, se puede leer en el texto que acompaña al comunicado difundido.

“La organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento”, comienza el texto. En cuanto a las demás personas que murieron como consecuencia del mismo accidente, el comunicado expresa: “A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro”.

“Les pedimos comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece”, señaló el equipo del artista. Además, indicaron que en las próximas horas informarán los detalles de los actos de despedida que se llevarán a cabo para que quienes lo deseen puedan hacerse presente en dichas ceremonias.