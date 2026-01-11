Chaco invierte más de 6 mil millones de pesos para remodelar el aeropuerto de Resistencia

La primera etapa comenzará en las próximas semanas, concentrándose en la planta baja y el subsuelo del edificio que es administrado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Hoy 05:43

Las obras de remodelación integral del edificio operativo del Aeropuerto de Resistencia comenzarán en las próximas semanas, tras la adjudicación de la licitación pública concretada a fines de 2025. La inversión supera los $ 6.500 millones.

Esta infraestructura es gestionada y administrada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una sociedad del estado bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación.

El 30 de diciembre de 2025 fue adjudicada la obra, en base a la Licitación 8/2025 por la cual se convocó a empresas interesadas en ejecutar trabajos integrales de remodelación y modernización en el edificio operativo del Aeropuerto de Resistencia. La firma Centro Construcciones S.A. es la adjudicataria, y la inversión alcanzará los $ 6.585.942.714.

Qué trabajos se realizarán

Según pudo saber Diario Norte de Chaco, la primera etapa de obras comenzará en las próximas semanas, concentrándose en la planta baja y el subsuelo del edificio operativo de la terminal aérea de Resistencia.

La intervención abarcará el subsuelo, la planta baja y la cubierta, con el objetivo de modernizar la infraestructura, optimizar los espacios de trabajo y acompañar las necesidades operativas del aeropuerto, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios de navegación aérea.

La obra contempla una renovación completa del edificio, con mejoras en accesibilidad, actualización de instalaciones, incorporación de mobiliario nuevo y adecuación de los espacios para mayor seguridad, funcionalidad y confort.

En materia de instalaciones, la obra también prevé la renovación total de la instalación eléctrica , con nuevos tableros, circuitos, luminarias y sistemas de respaldo. Se incorporará cableado estructurado y fibra óptica, garantizando condiciones adecuadas para los sistemas tecnológicos y de comunicaciones. Esta modernización resulta de vital importancia ya que la disponibilidad eléctrica es esencial para la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

Plazo

Los trabajos se desarrollarán de manera planificada y por etapas, con medidas de seguridad específicas para no interferir con la operación del aeropuerto.

La obra tiene un plazo de ejecución estimado de 240 días corridos y dejará las instalaciones que pertenecen a la EANA completamente renovadas, con mejores condiciones de infraestructura, seguridad, funcionalidad y confort, acompañando el desarrollo y las necesidades operativas del aeropuerto de Resistencia.

Rol esencial

La Región de Información de Vuelo (FIR) Resistencia es una de las cinco FIR en las que se organiza el espacio aéreo argentino y cumple un rol esencial dentro del sistema de navegación aérea del país.

Desde el Centro de Control de Área (ACC) ubicado en el aeropuerto de Resistencia se gestionan y supervisan las operaciones aéreas que atraviesan el amplio espacio del NEA, incluyendo vuelos nacionales e internacionales.

Desde allí se brindan los servicios de navegación aérea a las aeronaves que operan en su jurisdicción, de manera continua las 24 horas. Por su ubicación estratégica y su rol operativo , la FIR Resistencia resulta fundamental para la conectividad aérea, el desarrollo regional y la integración del sistema aeronáutico nacional.