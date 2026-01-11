“Fue un milagro”: Lucía Galán habló de su salud y reveló cómo un médico le salvó la vida

La integrante de Los Pimpinela recordó el difícil momento que atravesó en 2024 cuando fue operada de un quiste premaligno en el páncreas.

Hoy 06:02

El 2024 fue un año difícil para Lucía Galán: la cantante tuvo que someterse a una intervención quirúrgica donde le extirparon por completo un quiste premaligno en el páncreas, una operación que le salvó la vida. Hoy, la integrante del famoso dúo Los Pimpinela fue una de las invitadas del primer programa desde Mar del Plata de Mirtha Legrand y ante la consulta de la diva confesó: “Fue un milagro”.

“¿Cómo está tu salud?”, sacó el tema la conductora. “Mi salud está bien, gracias a Dios”, reaccionó la cantante. “Tuviste una operación, ¿No?”, repreguntó Mirtha. “Sí. De páncreas. Un milagro”, reaccionó Galán, y aseguró que se pudo reponer de la intervención. “Costó mucho”, sumó.

Visiblemente emocionada, la artista explicó que la operaron en Argentina, en el Sanatorio Mater Dei pero que todo comenzó en Europa, durante una gira. “En España me encontraron el quiste”, recordó, y explicó que gracias a la pericia de un ecografista ella hoy está viva.

“Me fui a hacer una tomografía de tórax porque tenía algo en los bronquios y el técnico milagrosamente enfocó más para abajo, tomó el abdomen también y ahí apareció un quiste en el páncreas. Y digo milagrosamente porque sino ya no estaba acá, porque lo más probable es que fuera cancerígeno”, sumó de inmediato.

Después de una cena distendida, de la que participaron también Joaquín Galán y las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti, que marcó la vuelta de Mirtha a Mar del Plata y en la que hubo risas, algunas confesiones y momentos de complicidad, la Chiqui se dio el lujo de presentar a Los Pimpinela. El famoso dúo cantó “Hermanos”, y en la mitad del tema aparecieron las artistas de Arequito para sumar dos voces más al show.

Un susto para Lucía Galán

A mediados de junio del 2024 Galán ingresó en un quirófano del sanatorio porteño. Luego de la operación, la cantante confirmó mediante sus redes sociales que debió someterse a una cirugía para prevenir el desarrollo de “cáncer”.

“Hola a todos, quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado, en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento”, comenzó con seriedad Lucía, e indicó: “Encontraron un quiste premaligno en el páncreas. En mi páncreas”.

“Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía. Tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste pegado a la pared”, contó, y especificó: “Es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos. Esto es para prevenir el cáncer de páncreas”.

Luego, destacó: “Esto fue un hallazgo milagroso, que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo. Y también quiero pedirle a los médicos que hagan estos controles de abdomen, para que quizás puedan prevenir tantos y tantos casos de cáncer de páncreas y que no sea demasiado tarde cuando lo detecten, porque hizo metástasis en todo el cuerpo”.

Si bien Rocía Hazán, su hija, dio actualizaciones sobre su estado de salud, Lucía recién reapareció en redes sociales a fines de julio de ese año. Allí contó que, tras la cirugía, “hubo una complicación”. Si bien le anticiparon que eso podía ocurrir, explicó que esto “hizo que toda la recuperación fuera mucho más lenta”, lo que la obligó a postergar la gira por España que había programado. “Nos dolió en el alma”, aseguró. Sin embargo, le llevó tranquilidad a sus fanáticos, a quienes les contó que estaba con la mente puesta en su recuperación, siempre rodeada de sus seres queridos.

Tras este mensaje, la cantante compartió imágenes de lo que fue el festejo por los 28 años del Hogar Pimpinela para la Niñez. Primero ingresó Joaquín y les anticipó a los niños que tenía una sorpresa: Lucía. Sin embargo, les pidió que tuvieran cuidado y la trataran con delicadeza. La cantante entró con una sonrisa y recibió abrazos, besos y un ramo de flores. Durante la jornada, disfrutaron de juegos, degustaron cosas dulces y le cantaron el feliz cumpleaños a ese lugar tan especial.

“¡Mi primer salida social, la celebración del 28 aniversario del Hogar, emocionada por el reencuentro con todos! Su amor es la mejor medicina. Sanación”, expresó la intérprete de “A esa” en la publicación. Sus fanáticos se alegraron mucho de verla. “¡Estás divina, se te ve radiante! ¡Me alegro tanto!”; “Feliz aniversario y me alegro de que estés bien Lucía, bendiciones”; “¡Feliz de verte! Pura vida, te amamos”, comentaron sus seguidores.