Piratas del asfalto dispararon a la policía durante un asalto a camionero en la Ruta 34

Los uniformados también abrieron fuego contra los delincuentes, que lograron escapar al internarse en el monte. El violento hecho ocurrió cerca de Pozo Hondo.

Hoy 07:31

Un violento enfrentamiento a tiros se registró antes de la medianoche del sábado sobre la Ruta Nacional 34, cuando la policía auxilió a un camionero que fue atacado por un grupo de piratas del asfalto, cerca de Pozo Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El grave enfrentamiento, según consta en el informe policial, se registró cerca de las 23.45 cuando una patrulla de la Subcomisaría de Estación Simbolar circulaba por la mencionada vía y al llegar a la altura del kilómetro 738 notaron que un hombre hacía señas pidiendo auxilio.

Inmediatamente los uniformados se acercaron a la víctima que se encontraba sobre la banquina del carril norte a sur junto a un camón Iveco cargado con botellas de gaseosas. En medio de una crisis de nervios la víctima explicó que lo habían asaltado.

Cuando los uniformados se acercaron a la cabina del vehículo sorprendieron a tres delincuentes quienes al verse descubiertos realizaron al menos cuatro disparos. En ese momento se generó un enfrentamiento armado.

Siempre en función del informe policial, los delincuentes se replegaron hacia el monte y se dieron a la fuga llevándose consigo un bolso que en su interior tenía las pertenencias del camionero, identificado como Miguel Pizza, de 44 años, oriundo de Jujuy, y 1.600.000 pesos en efectivo.

Al ser entrevistado por los efectivos, Pizza contó que minutos antes se encontraba en el predio de una empresa de gaseosas ubicada en el Parque Industrial donde cargó bebidas que debía trasladarlas a la provincia de Salta.

Cuando circulaba por la Ruta 34 –de sur a norte– atravesó el puesto de control La Balanza y antes de llegar a la localidad de Pozo Hondo notó que el vehículo empezó a tener desperfectos mecánicos por lo que inmediatamente detuvo la marcha del rodado, estacionando sobre la banquina.

Pizza explicó que al descender y revisar el vehículo notó que las mangueras de combustible, que se encontraban en los tanques detrás de la cabina, habían sido cortadas, momento en el cual fue abordado por tres sujetos armados.

Según explicó la víctima, uno de los delincuentes le apuntó con un revólver en el pecho para exigirle que entregue sus pertenencias. Pizza se resistió y recibió un culatazo en el estómago.

Fue en ese momento que la patrulla policial apareció en sentido contrario y no dudó en hacerles señas. Cuando la víctima revisó sus bienes notó que el dinero y su documentación no estaban. A causa de la crisis de nervios de la víctima, la policía solicitó una ambulancia para que sea asistida de inmediato.

Los paramédicos constataron que si bien la víctima no tenía lesiones en su cuerpo, su presión arterial era muy elevada por lo que fue compensada en el lugar.

Intervención de la Justicia

Enterada del violento asalto, la Dra. Cecilia Pacheco, fiscal de turno, tomó intervención en el caso y ordenó que personal de la División Robo y Hurto se haga cargo de la causa y realice todos los trabajos de rigor.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que Criminalística lleve a cabo las pericias en el vehículo y el médico de Sanidad examine al damnificado. También pidió que se secuestren las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en la zona.

Los investigadores sospechan que los piratas del asfalto serían integrantes de una organización "bien informada" y "bien aceitada" y aprovecharon que en el sector de La Balanza la víctima bajó la velocidad para treparse y cortar las mangueras.

En esa zona, según se supo, hay cámaras de seguridad pero sospechan que los delincuentes no atraviesan ese sector y utilizan en monte para moverse de un lado al otro de la calzada.

La Dra. Pacheco también solicitó que se realice un relevamiento en los hospitales en caso de que alguno de los delincuentes haya salido herido durante el enfrentamiento con los policías, quienes afortunadamente resultaron ilesos.