Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ENE 2026 | 24º
X
Policiales

Golpeó a su ex y a un policía: calabozo para sujeto que tuvo “minutos de furia” en la comisaría Quinta

El agresor estaba borracho y totalmente fuera de sí llego hasta la dependencia policial, donde su ex lo denunciaba por violencia de género.

Hoy 08:10
Foto de archivo.

Un violento hecho tuvo lugar en la comisaría 5, en el barrio Jorge Newbery de la Capital de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al lugar llegó una mujer que había sido agredida por su expareja, en horas de la madrugada del sábado último. Mientras la víctima relataba lo sucedido al oficial de guardia, llegó también el victimario, quien molesto por la denuncia increpó a su ex y también al uniformado.

Lejos de calmarse, el sujeto, identificado como Daniel Molina, atacó a trompadas al agente Miguel Ángel Campos, de 27 años de edad, e intentó escapar del lugar. Campos logró reponerse y dar alcance a Molina, quien quedó detenido por disposición de la fiscal Fernanda Vittar.

TEMAS Violencia de género detenido

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Norma Fuentes dejó inaugurada una nueva edición de “Santiago es Tu Río” ante una multitud de familias
  2. 2. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este domingo 11 de enero de 2026
  3. 3. En un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España
  4. 4. Asesinaron a un adolescente de 16 años en medio de un tiroteo en Mar del Plata
  5. 5. Vélez va por el pase en Catamarca ante Independiente de La Primero de Mayo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT