Golpeó a su ex y a un policía: calabozo para sujeto que tuvo “minutos de furia” en la comisaría Quinta

El agresor estaba borracho y totalmente fuera de sí llego hasta la dependencia policial, donde su ex lo denunciaba por violencia de género.

Hoy 08:10

Un violento hecho tuvo lugar en la comisaría 5, en el barrio Jorge Newbery de la Capital de Santiago del Estero.

Al lugar llegó una mujer que había sido agredida por su expareja, en horas de la madrugada del sábado último. Mientras la víctima relataba lo sucedido al oficial de guardia, llegó también el victimario, quien molesto por la denuncia increpó a su ex y también al uniformado.

Lejos de calmarse, el sujeto, identificado como Daniel Molina, atacó a trompadas al agente Miguel Ángel Campos, de 27 años de edad, e intentó escapar del lugar. Campos logró reponerse y dar alcance a Molina, quien quedó detenido por disposición de la fiscal Fernanda Vittar.