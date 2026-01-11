“Controlar luces, frenos y neumáticos”: el pedido de la policía de Brasil a los turistas que viajan en verano

En la zona de Florianópolis y Porto Alegre ya hubo 20 accidentes graves en los que estuvieron involucrados vehículos extranjeros. Según sostienen en el vecino país, los argentinos son muy propensos a cometer graves infracciones en las rutas.

Hoy 09:13

La temporada turística en el sur de Brasil recién arranca y la Policía Rodoviaria Federal (PRF) reportó que en la zona de Florianópolis y Porto Alegre hubo 20 accidentes graves en los que estuvieron involucrados vehículos extranjeros, varios de ellos argentinos. La fuerza pidió a los visitantes respetar las reglas de tránsito y conducir con mucho cuidado porque varias de las rutas están en obras.

En el verano 2025-2026, la PRF lanzó en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul el programa “Bienvenidos”, que busca reforzar la seguridad de los turistas que eligen las playas del sur brasileño para pasar sus vacaciones.

Voceros de la fuerza admitieron que los conductores argentinos son muy propensos a cometer graves infracciones en las rutas.

De acuerdo a lo informado por diario Clarín, en la temporada pasada se detectaron 230 vehículos con las patentes ilegibles o adulteradas; mientras que otros 218 fueron sancionados por exceso de velocidad.

El ranking lo completan otras dos infracciones no menos graves para la legislación brasileña: los sobrepasos con línea amarilla -se detectaron 203 casos- y otras 163 actas fueron confeccionadas por el no uso del cinturón de seguridad.

Con “Bienvenidos”, la PRF busca “promover un viaje más seguro y tranquilo para los visitantes extranjeros mediante la difusión de información sobre las leyes de tránsito brasileñas, el estado de las carreteras, los puntos de apoyo y las precauciones esenciales antes y durante el viaje”.

La Policía recordó que es necesario contar con pasaporte o DNI vigente para trasponer la frontera, los vehículos deben contar con las chapas patentes legibles, contar con cobertura internacional del seguro (Tarjeta Verde) y licencia de conducir vigente.

Además, es obligatorio realizar el trámite migratorio tanto de ingreso como egreso del país para evitar complicaciones posteriores.

Una de las recomendaciones de la PRF es realizar un control de las luces, frenos y neumáticos antes de iniciar el viaje. Y consideraron de suma “importancia verificar con antelación si el vehículo tiene multas pendientes, ya que las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles. En el sitio web https://pesquisa-auto.prf.gov.br/#/pesquisa/consultar-debitos se puede realizar la consulta con sólo introducir la matrícula.

Los infractores pueden abonar las infracciones a través de la página web de la PRF o bien en cualquier delegación de la fuerza. Allí se puede generar la boleta y pagar a través de un tótem, y así evitar contratiempos durante el viaje.

Por otra parte, la Rodoviaria pidió a los turistas “planificar el viaje incluyendo las paradas de descanso".

"En 2025, el 23% de los accidentes con vehículos extranjeros ocurrieron en la BR-290, en la zona de Rosario do Sul, un lugar frecuentemente utilizado como parada nocturna, lo que indica que la fatiga del conductor es un factor importante en los accidentes”, especificó.

La Policía Rodoviaria indicó que en los estados del sur del país las infracciones más comunes son por exceso de velocidad, adelantamientos prohibidos, no uso de las luces delanteras durante el día y conducir bajo los efectos del alcohol.

“Las principales carreteras turísticas -BR-290, BR-116, BR-101 y BR-471- requieren precaución adicional. Algunos tramos están en construcción, y en regiones como la BR-471, especialmente en la Reserva de Taim, existe el riesgo de fauna sobre la calzada. Es por eso que se recomienda no conducir en horario nocturno”.

Desde la fuerza dijeron que el Consultado Argentino en Porto Alegre estimó que el número de argentinos que visitará esta temporada las playas del sur brasileño estará en torno a 1.500.000 personas, una cifra menor a la registrada el año pasado.

La menor afluencia ya se advierte en el puente internacional que vincula a Paso de los Libres con Uruguayana. En la primera semana de enero el número de viajeros argentinos que usan ese paso cayó un 31 por ciento. Los datos fueron revelados por Migraciones de Brasil.