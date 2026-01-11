Wanda superó a Mirtha: el especial de MasterChef Celebrity fue lo más visto del sábado

La diva regresó con su clásico programa en la pantalla de El Trece y Telefe emitió un especial del reality de cocina.

Este sábado 10 de enero La Noche de Mirtha comenzó con una nueva temporada en El Trece y recibió en su Mesaza a Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela y Soledad Pastorutti junto a su hermana Natalia.

Al mismo tiempo, desde las 21, se emitió una edición especial de MasterChef Celebrity con Wanda Nara en Telefe junto al jurado y los protagonistas de las cocinas para reaccionar a los momentos más destacados de la semana.

En cuanto a rating, el arranque del reality de cocina medía 5.8 puntos a las 21:17, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. El cine de El Trece estaba en 3.3 puntos.

A las 21:33, MasterChef Celebrity en Telefe lograba 6.3 puntos de rating. En El Trece, el ciclo de Mirtha Legrand comenzaba con 2.5 puntos.

A las 21:41, el ciclo que conduce Wanda Nara se mantenía liderando con 6.4 puntos de rating mientras que la diva del canal del solcito obtenía 2.3 puntos.

A las 21:44, MasterChef Celebrity tocaba un pico de 7.1 puntos de rating en Telefe. Y en El Trece, La Noche de Mirtha seguía con 2.5 puntos.

A las 21:50, el reality de cocina bajaba a 5.9 puntos en el canal de las pelotas y La Chiqui subía a 3.4 puntos de rating.

A las 22:00, MasterChef Celebrity registraba 6.2 puntos de rating en Telefe. La Noche de Mirtha en El Trece estaba en 3.6 puntos.

A las 22:10, Wanda Nara se mantenía primera en la noche del sábado con 6.5 puntos de rating mientras que Mirtha Legrand no podía despegarse de los 3.3 puntos.

A las 22:24, MasterChef Celebrity medía 6.3 puntos de rating en Telefe. Y La Noche de Mirtha en El Trece llegaba a los 3.7 puntos.

A las 22:42, el ciclo de Wanda Nara continuaba en la noche del sábado con 6.2 puntos de rating mientras que Mirtha Legrand seguía con 3.2 puntos.

A las 23:03, MasterChef Celebrity obtenía en Telefe 6.0 puntos de rating y La Noche de Mirtha en El Trece lograba 3.0 puntos.

A las 23:13, ya sobre el final de ambos programas, Wanda Nara hacía 5.4 puntos de rating y Mirtha Legrand 3.5 puntos.