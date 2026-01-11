Ingresar
Policiales

Bº Huaico Hondo: perdió el control de su auto, chocó un poste y casi termina dentro del canal

El siniestro ocurrió este domingo, cuando un automóvil impactó contra una columna de alumbrado público en la intersección de Avenida del Libertador y 6º Pasaje.

Hoy 09:30
Choque - Bº Huaico Hondo

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este domingo, alrededor de las 6, en el barrio Huaico Hondo. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida del Libertador (ex Aguirre vieja) y 6º Pasaje.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un automóvil Chevrolet Cruze perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un poste de alumbrado público ubicado en el lugar.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación, aunque se indicó que el siniestro se habría producido cuando el conductor intentó cruzar el puente de dicha intersección.

Cabe destacar que el episodio pudo haber tenido consecuencias más graves, ya que el vehículo estuvo a punto de terminar dentro del canal.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia, perteneciente a la Comisaría Comunitaria N.º 5, que realizó las actuaciones correspondientes.

