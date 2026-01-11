Mariano Martínez y Nicolás Cabré tuvieron que suspender una función en Carlos Paz

Los actores supieron contener una situación desfavorable con una persona que fue a verlos y tuvo un problema de salud.

Hoy 10:01

Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez protagonizaron una noche atípica en Carlos Paz mientras hacían la función de Ni media palabra.

De acuerdo a un video que trascendió desde A la Tarde (América TV) se lo veía a los actores agradecer al público por "la comprensión" de cancelar espectáculo a raíz de la descompensación de una espectadora en la sala. Luego, fueron aplaudidos por todos los presentes por el gesto.

Según comentó el periodista Nahuel Saa a través de X (ex Twitter): “Cortaron la función de la obra Ni media palabra en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”.

“La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, aseguró el periodista.

¿De qué trata "Ni media palabra"?

Tres hombres. Un juego. Una visita tan inesperada como incómoda. Lo que parecía una noche cualquiera se convierte en una sucesión de situaciones imprevisibles, donde nada termina como estaba pensado. Una comedia para toda la familia donde no vas a parar de reír.