Santiago del Estero envió otro avión hidrante para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

Por instrucción del gobernador Elías Suárez, se dispuso el envío del Air Tractor AT-802 para reforzar el operativo aéreo en Chubut.

El Gobierno de Santiago del Estero dispuso el envío de un nuevo avión hidrante para reforzar el combate contra los incendios forestales que afectan desde hace más de 30 días al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.

La medida se adoptó tras un pedido formal de la Administración de Parques Nacionales y por expresas instrucciones del gobernador Elías Suárez, quien ordenó poner a disposición recursos provinciales para colaborar con la emergencia ambiental.

La solicitud fue elevada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, en coordinación con el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, y estuvo dirigida al director de Aviación Civil de Santiago del Estero, Jorge Azar.

El Air Tractor AT-802 se suma al Boeing 737 FireLiner que ya combate los incendios en el sur argentino

En la nota, las autoridades nacionales remarcaron la necesidad urgente de sumar medios aéreos para fortalecer el ataque sobre los focos activos, en apoyo a los más de 80 brigadistas que trabajan intensamente en el terreno, enfrentando extensas jornadas de combate contra las llamas.

La aeronave enviada es un Air Tractor AT-802, especialmente equipada para el combate de incendios forestales, cuyas características técnicas la convierten en un refuerzo clave para este tipo de escenarios complejos.

El refuerzo adquiere mayor relevancia por tratarse de un área de altísimo valor ambiental y turístico. El Parque Nacional Los Alerces fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que subraya la importancia estratégica de su preservación.

Con esta decisión, el Gobierno de Santiago del Estero ratifica su compromiso solidario y federal, poniendo a disposición recursos provinciales para colaborar en la defensa del patrimonio ambiental argentino ante emergencias de gran magnitud.