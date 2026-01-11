El fuego no da tregua: los incendios ya arrasaron casi 12 mil hectáreas en Chubut

El fuego avanza en la zona de Puerto Patriada y El Hoyo, cruzó la Ruta 40 y amenaza áreas residenciales e infraestructura clave, según el último parte oficial.

Hoy 13:03

El incendio en Chubut continúa activo, ya afectó a unas 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y sigue en expansión desde su detección, de acuerdo con el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de esa provincia (SPMF). El avance del fuego amenaza áreas residenciales e infraestructura crítica, mientras la causa permanece bajo investigación.

Según detallaron en el último comunicado, el riesgo se concentra en sectores como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional N° 40 y se dirige hacia Laguna Las Mercedes. El informe del SPMF advirtió sobre el peligro para la Usina y la Escuela de El Coihue, puntos en los que permanece personal desplegado, maquinaria y camiones cisterna para resguardar instalaciones.

El fuego afecta una superficie estimada de 11.970 hectáreas, perjudicando matorrales y bosque implantado y nativo. Los avances en distintos frentes complican el trabajo de los brigadistas: en Aserradero Franco, las llamas avanzaron intensamente hacia La Burrada, se instalaron cortafuegos con maquinaria vial, y en el Cordón Derrumbe (Laguna Los Alerces), personal helitransportado debió replegarse debido a la reactivación de focos en zonas altas.

Las operaciones aéreas siguen centrándose en interfases expuestas, como La Angostura, El Balcón y Aldea San Francisco. El sector de Cárdenas (en el noroeste del Lago Epuyén) sufrió afectaciones en el Establecimiento El Trueno y en Bahía Las Percas.

El dispositivo de combate cuenta con el refuerzo de 63 brigadistas de la Provincia de Córdoba (ETAC) y 15 integrantes de la BNNEA del SNMF–AFE, totalizando 78 nuevos efectivos. El objetivo es redistribuir fuerzas en las zonas de mayor riesgo, especialmente donde existe peligro para la población y la infraestructura.