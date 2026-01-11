El primer día libre de Boca: refuerzos en espera, salidas definidas y preocupación por los tocados

El Xeneize tendrá su primera jornada de descanso desde el inicio de la pretemporada 2026, mientras aguarda por la llegada de Marino Hinestroza, define salidas y sigue de cerca la evolución física de tres titulares.

Hoy 13:26

Boca completó su primera semana de pretemporada 2026 con una agenda intensa marcada por el mercado de pases, las salidas del plantel y el seguimiento médico de varios futbolistas. Mientras el grupo tendrá su primer día libre del año, la dirigencia continúa trabajando en la llegada de refuerzos y en el reordenamiento interno de cara a una temporada con doble competencia fuerte: Liga Profesional y Copa Libertadores.

La principal novedad en el mercado fue el cierre de la operación por Marino Hinestroza. Tras arduas negociaciones con Atlético Nacional, el extremo colombiano llegará a Boca en una transferencia cercana a los 5 millones de dólares, con un 20% de plusvalía para el club colombiano en caso de una futura venta que supere el monto actual. Además, Alexis Cuello sigue en carpeta: Boca envió una oferta a San Lorenzo que fue rechazada, aunque la negociación continúa abierta y el delantero todavía tiene chances de vestir de azul y oro.

El inicio de 2026 también trajo numerosas salidas. A préstamo se marcharon Valentino Simoni (Gimnasia de Mendoza), Agustín Obando (Atlético Rafaela), Nahuel Genez (Patronato), Jabes Saralegui (Tigre), Lucas Brochero (San Miguel), Julián Ceballos (Gimnasia de Mendoza) y Renzo Giampaoli (Gimnasia La Plata). Como agentes libres se despidieron Frank Fabra, Cristian Lema, Esteban Rolón y Tomás Fernández. En tanto, Ignacio Miramón pasó de Lille a Gimnasia, Luis Advíncula rescindió para ir a Alianza Lima y Bruno Valdez será refuerzo de Cerro Porteño, resta definir si por rescisión o transferencia.

En contrapartida, Boca aseguró continuidad: renovaron Leandro Brey, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Ander Herrera y Javier García.

En lo futbolístico, el jueves Claudio Úbeda paró el primer once del año y sorprendió con un 4-3-3, dejando atrás el 4-4-2 tradicional: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

No todo es positivo: Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan con molestias físicas y no participaron de la primera práctica formal de fútbol. El cuerpo técnico los sigue de cerca con el objetivo de que lleguen en condiciones al debut del Torneo Apertura.

Por último, Boca ya tiene agenda de amistosos. El miércoles 14 de enero a las 19, en La Bombonera, jugará un partido homenaje ante Millonarios por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Luego, el domingo 18 a las 21, enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio de San Nicolás, tras caerse el duelo que estaba previsto ante Nacional.