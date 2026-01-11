Especialistas alertan por la expansión de la gripe H3N2

La nueva cepa ya genera presión en sistemas sanitarios y podría ingresar a la Argentina en las próximas semanas.

Hoy 15:14

El médico y magíster en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, advirtió sobre un escenario sanitario preocupante a nivel global y local. En una entrevista con el programa, alertó por un aumento exponencial de casos de gripe H3N2 en el hemisferio norte, impulsado por una nueva variante denominada “Clado K”, mucho más contagiosa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicó el especialista, este tipo de brotes intensos generan una rápida saturación de los sistemas de salud. “Cuando un virus golpea con esta fuerza, los organismos sanitarios flaquean”, señaló. Atienza remarcó que la H3N2 está incluida en el esquema de vacunación y aseguró que “con vacunarse alcanza para cuidarse”.

En ese sentido, anticipó que la Argentina no estará exenta del impacto. De acuerdo a sus estimaciones, la gripe comenzará a circular con fuerza a partir de mayo, con el inicio de la temporada de frío. Por eso, insistió en la necesidad de reforzar la prevención antes de que llegue el pico de contagios.

Atienza también fue contundente al referirse a la crisis de vacunación y al avance de los movimientos antivacunas. “La campaña de no vacunación la llevan adelante los antivacunas, basados en noticias falsas”, denunció. Además, alertó que la cobertura cayó a niveles críticos: “La mitad de los chicos no está vacunada contra la papera y la triple viral y bacteriana está por debajo del 60%”.

El médico advirtió que esta situación ya tiene consecuencias concretas. “Tenemos muertes por tos convulsa y el sarampión volvió a circular”, afirmó, y reclamó recuperar de manera urgente las tasas de vacunación para evitar el regreso de enfermedades que estaban erradicadas en el país.

Por último, apuntó contra el deterioro estructural del sistema de salud y el desmantelamiento de programas clave, como el de Cardiopatías Congénitas. También alertó sobre un exceso de mortalidad del 11% en mayores de 65 años en Córdoba, incluso superior al registrado durante la pandemia. Como recomendaciones finales, pidió usar barbijo en aeropuertos al viajar al exterior y completar los esquemas de vacunación entre marzo y abril.