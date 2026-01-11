Estafa virtual y deuda millonaria: un concejal de Añatuya fue víctima del “cuento del tío”

Todo comenzó con la venta de un horno industrial en Marketplace y terminó con créditos solicitados sin su consentimiento.

Lo que comenzó como una operación comercial sencilla terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla financiera para un concejal de la ciudad de Añatuya. El edil José Gómez fue víctima de una sofisticada estafa virtual que derivó en el hackeo total de sus cuentas personales y en la toma de créditos automáticos a su nombre por una suma cercana a los 5 millones de pesos.

Según trascendió, el funcionario había publicado la venta de un horno industrial a través de la plataforma Marketplace de Facebook. En cuestión de minutos fue contactado por supuestos interesados que demostraron un marcado interés en concretar la compra.

Con un discurso convincente y un manejo preciso del lenguaje digital, los delincuentes le indicaron una serie de pasos para “validar la transferencia”, lo que en realidad formaba parte de la maniobra fraudulenta.

Sin advertir la trampa, el concejal proporcionó datos sensibles de su billetera virtual. A partir de ese momento, los estafadores actuaron con rapidez y frialdad: tomaron el control absoluto de sus cuentas personales.

No solo vaciaron el saldo disponible, sino que además solicitaron préstamos automáticos a nombre de la víctima, incrementando de manera inmediata la deuda.

El monto total de lo sustraído asciende a 5 millones de pesos, cifra que generó un fuerte impacto tanto en el entorno político como en la comunidad añatuyense.

“Fue una maniobra rápida y perfectamente planificada. Utilizaron la fachada de una compra legítima para obtener los datos y endeudar a la víctima en cuestión de minutos”, señalaron fuentes cercanas al concejal.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata en el caso y ordenó pericias tecnológicas urgentes para rastrear la ruta del dinero y localizar las cuentas receptoras de los fondos.

El hecho volvió a encender las alarmas sobre el crecimiento de las estafas digitales y la vulnerabilidad de los usuarios, incluso de figuras públicas, ante este tipo de delitos que se multiplican a través de las redes sociales.