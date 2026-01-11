Taty Castellanos metió su primer gol con el West Ham para avanzar en la FA Cup

El delantero fue clave al meter el 2-1 de los Hammers ante el QPR y pasar a los 16vos. de final.

Hoy 16:00

Al West Ham le estaba costando su partido ante el QPR de la misma forma en la que viene sufriendo en esta temporada en la Premier League. Y es que los Hammers empataban 1-1 con el conjunto de la Segunda División inglesa y todo se fue al alargue. Pero apareció Taty Castellanos, quien metió su primer gol con su nuevo equipo y logró la clasificación a la siguiente ronda.

Acaso el West Ham, seriamente complicado con el descenso en la Premier League, fue a buscar al ex hombre de la Lazio para que sea su salvador. Y por lo menos en la FA Cup cumplió con creces. En lo que fue su segundo partido con su nuevo equipo, el argentino se hizo cargo del ataque del conjunto londinense y hasta contó con chances como para lograr la victoria en los 90 minutos.

Pero Taty venía encontrándose con Walsh, arquero del QPR, hasta que a los ocho minutos del primer tiempo extra, el delantero no perdonó: tras un buen centro de Summerville, metió un cabezazo muy potente que esta vez no le dejó nada para hacer al #1 de los Hoops. Así, festejó con efusividad su primer tanto con su nuevo equipo, el cual fue clave para avanzar de fase y no sufrir un papelón.

La difícil situación que atraviesa West Ham en la Premier

Más allá de la alegría que significó convertir su primer gol y lograr el pase a los 16vos. de la FA Cup, tanto Castellanos como todo el West Ham deberán volver a centrarse en la Premier League, en donde corren serio riesgo de descender. Y es que en la última fecha, los Hammers perdieron un partido clave ante el Nottingham Forest, que es el último equipo que se está salvando de la zona roja.

Así, el West Ham se mantiene 18° con 14 puntos, a siete de Los Rojos, por lo que deberán levantar con urgencia en el torneo local para escaparle al descenso. Justamente, su próximo partido será el sábado 17 ante el Tottenham, su clásico rival, y puede servir para empezar la levantada y soñar con salir de la zona roja.