La lluvia trajo algo de alivio a los incendios en Chubut pero persiste la alerta y el combate contra el fuego continúa

Las primeras precipitaciones fueron registradas esta tarde luego de días de intenso fuego, que ya arrasó con 12.000 hectáreas. “Nos sirvió para reacomodarnos, pero el fuego sigue”, aseguraron los bomberos.

19:18

El clima dio un respiro este domingo en la comarca andina. Después de varios días de incendio sin control, empezaron a caer las primeras lluvias y trajeron algo de alivio en Chubut. Las precipitaciones se sintieron en el Parque Nacional Los Alerces, Esquel y El Hoyo, y también llegaron a Epuyén y al paraje Rincón de Lobos.

Sin embargo, los bomberos advirtieron que “los focos siguen activos” en la zona. “La lluvia nos sirvió para reacomodarnos”, aseguraron.

En Epuyén se quemaron 12.000 hectáreas solo en la última semana. El sábado fue el momento más crítico: la zona afectada se duplicó por el viento, lo que complicó todavía más el trabajo en la zona.

Este domingo arrancó con un panorama no muy alentador, cielo despejado y mucho viento, lo que hacía pensar que todo iba a empeorar. Pero de golpe el escenario cambió: aparecieron nubes negras y empezó a llover.

El contraste se nota incluso sobre la ruta 40. El sábado estaba cortada porque el fuego había llegado hasta el borde del asfalto. Hoy, en ese mismo tramo, lo que se ve es lluvia.

Para que la lluvia tenga un impacto real y ayude a frenar el fuego, harían falta entre 20 y 30 milímetros. Hasta hace poco, el pronóstico recién hablaba de lluvias para el miércoles, por eso lo de hoy tomó a todos por sorpresa.

La llegada del agua es un alivio para los cientos de brigadistas, bomberos y voluntarios que vienen peleando contra el fuego sin descanso. Sin embargo, todavía queda un amplio trabajo por delante para evitar posibles reactivaciones cuando cese la lluvia.