Lizy Tagliani mostró el emotivo video del primer viaje al mar junto a su hijo

La conductora compartió con sus seguidores un especial momento familiar.

Hoy 20:22

Lizy Tagliani está de vacaciones junto a su familia en la Costa argentina y conmovió a sus seguidores con video del momento en que su hijo Tati conoció el mar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no”, comenzó escribiendo.

Acto seguido, expresó: “De repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar, verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí”.

posteo

En el video se los ve a los tres caminando de la mano hasta el mar, y luego saltando las olas en la orilla.

“No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos, hijo”, escribió la actriz al final del posteo.