Lizy Tagliani mostró el emotivo video del primer viaje al mar junto a su hijo

La conductora compartió con sus seguidores un especial momento familiar.

Hoy 20:22

Lizy Tagliani está de vacaciones junto a su familia en la Costa argentina y conmovió a sus seguidores con video del momento en que su hijo Tati conoció el mar.

“De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no”, comenzó escribiendo.

Acto seguido, expresó: “De repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar, verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí”.

En el video se los ve a los tres caminando de la mano hasta el mar, y luego saltando las olas en la orilla.

“No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos, hijo”, escribió la actriz al final del posteo.

