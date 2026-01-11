Diputados: la oposición se reunirá con la CGT y busca cambios en la reforma laboral

Mientras el Senado retoma las conversaciones para avanzar con el proyecto impulsado por el Gobierno, en la Cámara baja distintos bloques ya activan contactos con la central obrera y anticipan una revisión de fondo de la iniciativa.

Hoy 20:33

En la segunda quincena de enero, el oficialismo retomará en el Senado las conversaciones para consensuar el proyecto de reforma laboral, una iniciativa que ya cuenta con dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Ese proceso es encabezado por la senadora Patricia Bullrich y constituye, hasta ahora, el principal avance legislativo de la propuesta impulsada por el Gobierno.

El debate formal todavía no llegó a Diputados, pero en la Cámara baja el tema ya genera expectativas y movimientos. Si el Senado aprueba el proyecto, Diputados pasará a ser cámara revisora, un rol que —según anticipan distintos legisladores— no será meramente protocolar. Por el contrario, advierten que la revisión incluirá discusiones de fondo y eventuales modificaciones.

n ese marco, las estrategias y los contactos comenzaron a desplegarse entre los diputados nacionales. El socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas —referenciado en la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia—, adelantó que ya tienen en agenda una reunión con la Confederación General del Trabajo (CGT). El encuentro había sido coordinado en diciembre con el triunvirato sindical, pero debió suspenderse por el tratamiento del Presupuesto 2026 y fue reprogramado para las próximas semanas.

“Es importante que el Gobierno haya aceptado posponer el debate, porque habla de una primera voluntad de incorporar algunas modificaciones y de escuchar lo que plantean desde los gobernadores, las centrales sindicales y distintos actores”, sostuvo Paulón. En ese sentido, agregó: “Espero que la intención de tratarlo el 11 de febrero no sea ir a una sesión el mismo 11, sino un debate previo en las comisiones donde se puedan incorporar concretamente los aportes que serán recibidos”.

La postura de Unión por la Patria

En paralelo, la bancada de Unión por la Patria (UxP), que conduce Germán Martínez, apoya su estrategia en los legisladores de extracción sindical para diseñar la ofensiva contra el proyecto del presidente Javier Milei. En ese grupo se encuentran Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Vanesa Siley; Mario “Paco” Manrique, de Smata; y los bancarios Sergio Palazzo y Carlos Cisneros.

Voceros de esos diputados sindicales aseguraron que ya están presentando propuestas alternativas, más que simples cambios puntuales al texto del oficialismo. Entre las iniciativas destacadas figura un proyecto de Hugo Yasky que propone modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo en lo referido al período de vacaciones.

“El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo del año siguiente”, establece la iniciativa.

El texto agregó que “las vacaciones del trabajador y trabajadora con hijos o hijas en edad escolar deberán coincidir con el período de receso de verano fijado por las autoridades educativas jurisdiccionales”.

Otros proyectos impulsados desde ese sector incluyen un Régimen para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo en lo referido a indemnizaciones por despidos sin causa, con o sin preaviso; licencias especiales; y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales.

En este último caso, las propuestas plantean establecer condiciones generales del vínculo laboral, el sistema de asignación de viajes, los criterios utilizados por los algoritmos que determinan la asignación de tareas y una remuneración compuesta, en todos los casos, por una suma mínima garantizada. También se contemplan los procedimientos a seguir ante accidentes o delitos en la vía pública, la devolución del producto o el rechazo de la recepción y los sistemas de calificación de servicios.