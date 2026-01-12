El Gobierno confirmó que 22 de los 32 incendios en Chubut se encuentran “completamente extinguidos”

A través de X, Manuel Adorni detalló el despliegue federal en la provincia mientras continúan activos algunos focos y se mantiene el operativo en la cordillera.

Hoy 01:35

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en Chubut se encuentran “completamente extinguidos”, como parte del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue difundida a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó el trabajo de los brigadistas y el rol de los distintos organismos nacionales involucrados en la emergencia.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que, pese a las precipitaciones registradas, el operativo no se detiene. “Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, alertó.

El mandatario informó que más de 580 personas trabajan en el terreno, confirmó viviendas afectadas y evacuados, y señaló que la Justicia ya confirmó la intencionalidad del incendio, por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Cuál es la situación actual de los incendios en Chubut

Tras la reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas, del que participaron el gobernador, brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios, Torres presentó un reporte actualizado del incendio de Puerto Patriada, el estado de cada frente, los recursos desplegados y las próximas acciones del operativo en la Cordillera:

Se confirmaron 24 viviendas afectadas , además de una estancia y dos complejos turísticos, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén.

, además de una estancia y dos complejos turísticos, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén. Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche.

y fue derivado al Hospital de Bariloche. Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a esas tareas.

eléctrico por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a esas tareas. En total, 581 las personas trabajan en el terreno entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional.

entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional. Se desplegaron 156 agentes en hospitales rurales y puestos sanitarios .

. Operan ocho medios aéreos: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Cómo es el operativo nacional

En su mensaje, Adorni señaló que el operativo incluyó el despliegue coordinado de recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas. “Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”. La confirmación se dio mientras continúan activos algunos focos, en especial en la región cordillerana.

Además, detalló el aporte de cada área del Estado que intervino en el combate contra los incendios, con tareas que incluyeron el ataque directo al fuego, la asistencia a las poblaciones afectadas y el apoyo sanitario y logístico a los equipos que trabajan en el terreno.