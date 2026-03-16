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La Municipalidad informó los barrios en donde trabajará con su programa de fumigaciones esta semana

Las tareas estarán a cargo de la Dirección de Calidad de Vida y buscan reducir la presencia de mosquitos y otros insectos.

Hoy 00:08

a Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero, a través de la Dirección de Calidad de Vida, informó el cronograma semanal de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos que se desarrollará en diferentes barrios de la ciudad.

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Las tareas forman parte del programa anual de prevención sanitaria, cuyo objetivo es reducir la proliferación de insectos y evitar enfermedades transmitidas por mosquitos.

Cronograma de fumigaciones

El operativo comenzará el lunes en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal y ampliación 100 viviendas Dúplex), Islas Malvinas (sector Dúplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (sectores 40, 50 y 200 viviendas Dúplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Telefónicos y Parque del Río I, II y III).

El martes, las tareas continuarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles, las fumigaciones se realizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves, los operativos se trasladarán a los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciones, Borges (Villa Borges, primera y segunda ampliación y Coesa) y Huaico Hondo (sectores Tarapaya y Villa Tranquila).

Finalmente, el viernes se trabajará en los barrios General Paz (Dr. René Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

Desde el municipio recordaron a los vecinos permitir el ingreso del personal en caso de ser necesario y colaborar con la eliminación de recipientes con agua acumulada, ya que estas acciones ayudan a prevenir la proliferación de mosquitos.

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