El canciller argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Pablo Quirno, el canciller argentino, estará en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que se realizará en Paraguay. Aún no está confirmado si el presidente Javier Milei asistirá a la ceremonia.

El convenio se confirmó el viernes, después de 25 años de negociaciones entre los dos bloques. En ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores argentino celebró el acuerdo. “Todos ganamos: la Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, escribió a través de X.

El acuerdo comercial se firmará en Asunción, Paraguay, porque este país tiene actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur. El mandatario no solo recibirá a los ministros de Relaciones Exteriores de los países que forman parte del bloque sudamericano, sino que también les dará la bienvenida a los representantes de la Comisión Europea.

“Este acuerdo constituye un hito en el relacionamiento externo del Mercosur al tratarse del entendimiento más relevante alcanzado por el bloque en términos de acceso a mercado”, destacó el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Además, según el comunicado oficial del Mercosur, donde se confirmó la fecha de la firma, la asociación entre los dos bloques comerciales “implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, con un PBI conjunto equivalente a una cuarta parte del PBI mundial y una corriente comercial total que asciende aproximadamente 100.000 millones de dólares”.

El documento agregó: “Los vínculos económicos y comerciales se verán fortalecidos con el aumento de las exportaciones a la Unión Europea, así como la creación de un ambiente propicio para la atracción de inversiones, que impactará positivamente en el desarrollo socioeconómico de los países integrantes de ambos bloques”.

Las claves del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene como objetivo construir una economía competitiva y dinámica que genere oportunidades de trabajo y logre reducir la pobreza.

El entendimiento prevé que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes desde el Mercosur. Mientras, el bloque sudamericano dejará sin efecto los aranceles para el 91% de sus importaciones con destino a Europa.

En ese sentido, esta quita de aranceles sería progresiva hasta llegar a cero. Actualmente, el arancel promedio para productos agroindustriales en la UE está en 12,6%.

Para cuando el acuerdo comercial se firme y entre oficialmente en vigencia, los países de los dos bloques también tendrán:

Acceso preferencial a un mercado de más de 500 millones de consumidores.

Mejores condiciones de acceso en bienes, servicios e inversiones.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se beneficiarán de un acceso ampliado al mercado europeo para la carne, la soja, el azúcar, el arroz y la miel.

Los países de la Unión Europea tendrán acceso preferencial en la industria de los autos, piezas, maquinaria, farmacéutica, textil y química.

Aumento de la inversión extranjera directa desde Europa hacia Mercosur, donde ya la UE es el principal inversor, con un stock de más de 340.000 millones de euros.