El vestido transparente de Jennifer Lawrence en los Golden Globes 2026 se convierte en el look del momento

La actriz optó por un vestido transparente de Givenchy en la gala, consolidando una tendencia que vuelve a ganar presencia en las alfombras rojas.

Hoy 07:44

Jennifer Lawrence llamó la atención en la alfombra roja de los Golden Globes 2026 con un vestido transparente diseñado por Givenchy bajo la dirección creativa de Sarah Burton. La protagonista de Die My Love eligió una pieza que combinó sutileza y elegancia, alineándose con una tendencia que continúa creciendo en los eventos internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien fuera de las premiaciones la actriz suele inclinarse por un estilo más sobrio y cercano al lujo silencioso, en las grandes galas adopta propuestas más arriesgadas. Esta no es la primera vez que Lawrence recurre a transparencias ni a creaciones de Givenchy. En 2025 ya había destacado con un diseño de Alta Costura de John Galliano perteneciente a la colección otoño 1996, una aparición que tuvo gran repercusión en ese momento.

Aunque las colecciones recientes de Burton no habían incorporado de forma explícita motivos florales, la firma empezó a insinuar este recurso en accesorios y prendas clave, como zapatos con estampados y abrigos de silueta capullo. El estilismo elegido para Lawrence mantiene coherencia con esta línea, complementado con una capa de corte envolvente.

Con esta presentación, Jennifer Lawrence refuerza su posición como figura influyente dentro del ámbito de la moda y contribuye a consolidar el regreso del vestido transparente como una de las tendencias que marcarán las alfombras rojas durante 2026.