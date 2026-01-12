Elle Fanning recordó su desmayo en el Festival de Cannes 2019

Elle Fanning volvió a referirse al episodio ocurrido en el Festival de Cannes 2019, cuando se desmayó durante la cena del Trofeo Chopard, un hecho que rápidamente se volvió viral y generó preocupación entre los presentes.

Hoy 07:44

En aquella edición, la actriz no asistió para presentar una película, sino como miembro oficial del jurado. Tras desfilar por la alfombra roja y participar de diversas actividades durante la primera semana, el incidente se produjo en la séptima noche del festival. Mientras el director Thierry Frémaux presentaba al actor François Civil, Fanning perdió el conocimiento y cayó de su silla, generando un momento de silencio y alerta entre los asistentes.

En ese momento se supo que su hermana Dakota Fanning y el actor Colin Firth acudieron rápidamente a asistirla, pero no se conocieron mayores detalles sobre el origen del episodio.

A seis años del hecho, la actriz explicó finalmente lo ocurrido. En diálogo con W Magazine, Fanning señaló que el desmayo fue consecuencia de un problema con su vestuario. “Mi vestido me apretaba demasiado”, afirmó, refiriéndose al diseño Prada 1950 que llevaba puesto esa noche.

También confirmó que Dakota, quien estaba ubicada en otra mesa, se acercó de inmediato al ver que su silla se desplomaba. “Fue un momento tan dramático como inesperado. Colin Firth estaba allí y corrió para ayudarme”, recordó.

Elle Fanning

La actriz añadió que este tipo de episodios no le resultan extraños. “Soy conocida por desmayarme”, explicó. “En la escuela me pasaba seguido. Crecí unos dieciocho centímetros en un año, y supongo que mi cuerpo no se adaptó tan rápido”.

Tras el incidente, Fanning compartió en sus redes sociales una fotografía para informar que se encontraba en buen estado de salud y llevar tranquilidad tanto a los asistentes como a sus seguidores.

La actriz ha continuado participando del festival en distintas oportunidades. En 2025 regresó a Cannes para presentar Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier y protagonizada junto a Stellan Skarsgård y Renate Reinsve. La película recibió una ovación de 19 minutos y se posiciona como una de las producciones destacadas de la temporada, con proyección hacia los Globos de Oro.