Una multitud se sumó a Santiago es tu Río durante la jornada del domingo

La edición 2026 es un éxito y permite a las familias santiagueñas pasar agradables momentos en el Parque Aguirre.

Hoy 07:51
Santiago es tu Río.

Durante la jornada del domingo, el predio de Santiago es Tu Río de la Municipalidad de la Capital recibió nuevamente a una multitud conformada por familias que participaron de las actividades que se desarrollan en el espacio recreativo de verano al aire libre.

De esta manera, la edición 2026 del programa municipal ratifica nuevamente el acompañamiento de miles de vecinos que se congregan para disfrutar del encuentro los fines de semana de enero y febrero.

Las familias podrán participar de deportes de arena como fútbol, vóley, cesto, rugby handbol y newcom; además de básquet 3 x 3.

También está habilitada la tradicional con más de 300 artesanos y stands de instituciones, entre ellas la de de eco canje. Además, se cuenta con un ampliado y renovado patio de comidas y un sector de food trucks.

Se suman opciones de música en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual, juegos infantiles y muros para escalar, clases de bailes, entre muchas otras atracciones.

TEMAS Municipalidad de Santiago del Estero Santiago es tu Río

