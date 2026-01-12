“No fue una decisión fácil”: Wanda Nara contó por qué terminó su relación

La conductora habló por primera vez sobre el final de la relación y dejó en claro cómo atraviesa el momento.

Hoy 08:46

Luego de la separación de Martín Migueles, Wanda Nara rompió el silencio acerca de lo que generó el quiebre de la pareja con el empresario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista que le dio a Infama (América), la conductora dijo que la decisión la tomó ella y que sigue teniendo una buena relación con él. “Es doloroso”, confió.

Wanda Nara no quiso decir nada malo sobre Martín Migueles en la charla que tuvo con los cronistas que hablaron con ella: todo el tiempo remarcó que mantiene un buen vínculo con él, a pesar de haberse distanciado recientemente. “Lo único que puedo hablar son cosas lindas de él. Conocí a una persona divina”, sostuvo.

Wanda declaró que parte de lo que le pasa con sus recientes parejas fue porque está todo el tiempo en el ojo mediático y se refirió a cómo se siente ella en estos días en los que volvió a estar soltera.

“Estoy muy tranquila, siguiendo mi vida. Cuando lo conocí, le dije que todo lo que está alrededor mío está muy observado. Estoy muy feliz, con muchos amigos”, remarcó.

Sobre la forma en la que empezó la relación con Migueles, Wanda descartó que el empresario haya iniciado el vínculo para protegerse por algunas causas judiciales en las que estaría involucrado. “Imposible porque nos conocimos de casualidad. Eso sería también subestimarme un poco a mí, la persona que soy yo. Confío en él”, lanzó.

La empresaria dejó en claro la razón que tuvo para cortar con Migueles. “Decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas, no sos famoso y no sabés cómo manejarlas porque no sos de este palo. Entonces fue también un poco para cuidarlo”, explicó.

También le preguntaron sobre un episodio que había trascendido y que, aseguraron, no le habría caído nada bien a ella. Mientras Wanda daba una entrevista para un ciclo de la TV Pública arriba de su auto, Migueles, que era el conductor del vehículo, tuvo una actitud intempestiva luego de que el cronista le hiciera una pregunta a la mediática: salió a toda velocidad.

La mediática descartó que esto fuera algo que le molestara. “No es que reaccionó así. Estaba el semáforo que y él sabe que yo iba a hablar hasta el semáforo. No es justificar ni mucho menos. La verdad que no. El medio que es así, a veces te tildan de algo y te quieren dar. Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar”, se sinceró.

Frente a lo que expuso Claudia Ciardone sobre Migueles, Wanda no quiso ahondar demasiado, pero se la vio bastante molesta: dijo que confía ciegamente en que Migueles no le fue infiel y fue irónica con la exparticipante de Gran Hermano. “No hablo de esas cosas. Me escriben casi todos mis ex y nunca haría una cosa así”, remató.