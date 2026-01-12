Alerta sanitaria: investigan un presunto caso de gripe H3N2 en Córdoba

Se trata de un adulto mayor que permanece bajo seguimiento médico mientras se aguardan los resultados.

Hoy 08:45

Un posible primer caso de gripe A (H3N2) se investiga en Córdoba, según informaron desde Epidemiología de la Provincia. La persona que podría tener la enfermedad es un hombre de 87 años que estuvo en contacto con un viajero que llegó de Europa.

Los análisis fueron enviados al Laboratorio Malbrán de Buenos Aires y aguardan confirmación. Según publicó La Voz, el paciente estuvo internado en el Hospital Rawson y presenta buena evolución.

Desde la cartera sanitaria provincial insisten en que, quienes viajen a zonas de circulación viral se vacunen antes. En caso de confirmarse, el paciente de 87 años sería el primero en contraer la (H3N2) en Córdoba.