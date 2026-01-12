Grave accidente doméstico en Córdoba: un hombre se clavó una tijera en el abdomen

El hecho ocurrió en barrio Los Cerrillos y la víctima debió ser operada de urgencia.

Hoy 08:58

Un accidente doméstico en barrio Los Cerrillos de la ciudad de Deán Funes terminó en una situación dramática durante la noche del domingo. Un hombre de 64 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Romagosa después de sufrir una herida profunda en el abdomen provocada por una tijera de tuzar.

Según informó la Policía, el episodio ocurrió cuando la víctima tropezó dentro de su vivienda y se incrustó la tijera en el cuerpo. El impacto obligó a una intervención quirúrgica inmediata para salvarle la vida.

El hombre permanece internado en el centro de salud, bajo observación médica. Por estas horas, los profesionales monitorean su evolución y el estado general tras la operación.

La Policía inició una investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente y determinar si hubo algún otro factor involucrado. Por el momento, todo apunta a un hecho doméstico.