El papa León XIV recibió a la líder antichavista María Corina Machado en el Vaticano

En medio de la crisis que atraviesa Venezuela, el sumo pontífice pidió días atrás que se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La noticia fue informada por la oficina de prensa de la Santa Sede a través del boletín publicado este lunes con la agenda del sumo pontífice de hoy. Como es habitual, por el momento, no transcurrieron más detalles sobre el encuentro.

El viernes, durante su discurso al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

“La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (...) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes”, dijo y añadió: “Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”.

León XIV criticó, además, el creciente recurso a la fuerza como forma de manejar las relaciones internacionales. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, sostuvo el obispo de Roma.

“La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”, enfatizó.

Ese mismo día, el diario The Washington Post informó que la Santa Sede habría intentado negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura.

El diario habló de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa.

Parolín, quien fue nuncio en Venezuela y llegó a conocer profundamente la política de ese país, interpeló a la administración Trump para frenar el avance militar.