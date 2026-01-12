Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ENE 2026 | 31º
X
Somos Deporte

En vivo: Olímpico busca cortar la mala racha ante Instituto y cerrar la gira con una sonrisa

El Negro de La Banda visita esta noche a Instituto desde las 21.05 en el estadio Ángel Sandrín, con la urgencia de ganar para levantar cabeza fuera de casa y fortalecer su rendimiento.

Hoy 21:00

Olímpico cerrará su primera gira del año enfrentando esta noche a Instituto, desde las 21.05, con la necesidad de sumar una victoria que le permita recuperar confianza, mejorar su rendimiento lejos de La Banda y empezar a moldear carácter en condición de visitante. El equipo santiagueño atraviesa un mal momento y busca levantar cabeza de una vez por todas. 

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Padre heroico: se arrojó frente a un colectivo para salvar la vida de su hijo
  2. 2. Terrible tragedia en la Ruta 64: un hombre murió y una familia terminó hospitalizada
  3. 3. Un camión de basura perdió el control y terminó impactando contra la tapia de una casa en Av. Aguirre
  4. 4. Más de un kilo y medio de cocaína y $3,5 millones en efectivo incautados en el operativo sobre Ruta 9
  5. 5. El tiempo para este lunes 12 de enero en Santiago del Estero: calor intenso y cielo nublado marcarán el inicio de la semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT