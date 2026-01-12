Más de un kilo y medio de cocaína y $3,5 millones en efectivo incautados en el operativo sobre Ruta 9

Tres hombres fueron detenidos durante un operativo federal que permitió desbaratar una organización que trasladaba cocaína desde Termas de Río Hondo hacia Santiago Capital.

Un operativo de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero, dependiente de la Policía Federal Argentina, permitió el secuestro de más de un kilo y medio de cocaína de máxima pureza, una suma superior a los $3.500.000 en efectivo y dos vehículos utilizados por una banda que abastecía a dealers de la Capital.

La intervención tuvo lugar en la tarde del domingo sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de San Marcos, donde los investigadores interceptaron a los tres sospechosos en el momento en que se preparaban para concretar la entrega de la droga.

Según la investigación, dos hombres oriundos de Termas de Río Hondo trasladaban dos ladrillos compactos de cocaína, cuyo peso superaba ampliamente el kilo y medio. El cargamento tenía como destino un tercer individuo, residente en Santiago Capital, encargado de distribuir el estupefaciente en distintos sectores de la ciudad.

El operativo se activó cuando los efectivos federales detectaron el denominado “pasamano”, procediendo a identificar a los involucrados y requisar los vehículos. Allí se hallaron los paquetes compactos compatibles con estupefacientes y una cantidad de dinero en efectivo que superaba los $3.500.000, presuntamente vinculada a la transacción.

Con la intervención del Juzgado Federal Nº 2, se realizó la prueba de campo, que dio resultado positivo para cocaína, por lo que se ordenó la detención de los tres hombres y el secuestro de la droga, el dinero y los rodados utilizados.

El procedimiento constituye un duro golpe para la estructura financiera y logística de la organización, al afectar tanto el flujo de estupefacientes como el capital que sostenía la actividad delictiva. Según fuentes del operativo, el valor de lo incautado representa uno de los movimientos económicos más importantes desbaratados en rutas provinciales en los últimos meses.