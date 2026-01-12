Increíble: una fanática convirtió su casa en un santuario dedicado a Chayanne

En cada rincón aparecen fotos, pósters y hasta electrodomésticos con la imagen del cantante. ¡Mirá!

Hoy 11:09

En TikTok, una usuaria conocida como @chayositamoramorales sorprendió al mostrar cómo transformó su vivienda en un verdadero homenaje a Chayanne. Sus publicaciones se volvieron virales y acumularon miles de visualizaciones y comentarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las paredes de la llamada “ChayCasa” quedaron cubiertas con pósters, discos, fotografías y merchandising oficial del artista puertorriqueño. La devoción fue más allá: hasta los electrodomésticos de la cocina lucieron imágenes del intérprete de “Torero”.

En los espacios más cotidianos, como el living o los dormitorios, se repitió la misma pasión. Almohadas, frazadas y mantas mostraron el rostro del cantante, mientras que en Navidad el árbol y las luces se adaptaron para rendirle tributo.

“Ella no necesita unirse a un fan club, ella es el fan club solita”, comentó un usuario. Otro bromeó: “Imaginate ir a tomar mates y que en la mesa esté el mantel de Chayanne”.

Entre los seguidores también hubo quienes se asombraron: “Empezó por gustarme y al final me dio miedo… es un montón”.

El fenómeno bautizado como la “ChayCasa” generó furor en redes sociales y dejó en claro que el fanatismo no tiene límites.