Simeone recapacitó y pidió disculpas a Vinícius Júnior por el altercado en la Supercopa de España

El DT de Atlético de Madrid reconoció su error tras el cruce con el brasileño en la semifinal ante Real Madrid y también se disculpó con Florentino Pérez. “No estuve bien”, admitió en conferencia.

Hoy 12:12

Diego “Cholo” Simeone dio marcha atrás y pidió disculpas públicas por el fuerte cruce que protagonizó con Vinícius Júnior durante la eliminación de Atlético de Madrid ante Real Madrid en la Supercopa de España. El entrenador argentino reconoció que se equivocó y extendió su pedido también al presidente del club blanco, Florentino Pérez.

“Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinícius por el episodio que vieron”, expresó Simeone en conferencia de prensa este lunes. Luego agregó: “No estuve bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. Pido disculpas, no perdón”, remarcó, en una frase que rápidamente recorrió los medios españoles.

El cruce se produjo durante el partido que el Colchonero perdió por 2-1 frente al Merengue, en un contexto de máxima tensión. Según se pudo ver en las imágenes televisivas, Simeone le lanzó una dura advertencia al brasileño cuando se retiraba del campo de juego.

Qué le dijo Simeone a Vinícius

“Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”, fue la frase que pronunció el entrenador y que quedó registrada por las cámaras. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte repercusión en España.

Tras el partido, Simeone había evitado profundizar sobre el tema al señalar que “lo que pasa dentro del campo se queda ahí”, e incluso ironizó con que tenía “memoria complicada” cuando fue consultado por la frase puntual. Sin embargo, con el correr de las horas, el DT optó por bajar el tono y reconocer públicamente su error.