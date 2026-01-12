El dólar oficial sube por goteo, los paralelos acompañan el avance, pero el foco sigue a las tasas

Tras el estreno del nuevo esquema cambiario, el dólar retrocedió la semana pasada con compras de reservas del BCRA y ventas del Tesoro para evitar que el tipo de cambio toque el techo de la banda.

Hoy 12:24

El dólar oficial sube luego de terminar la primera semana del año a la baja, ante el regreso de las compras de reservas del Banco Central (BCRA) y el pago de deuda a los bonistas por un monto de u$s4.200 millones. El tipo de cambio mayorista se mantiene en torno al 5% por debajo del techo de la banda cambiaria.

Así, el dólar mayorista avanza hasta los $1.469. Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación se consigue a $1.490. Dentro de los paralelos, el blue sube se ubica a $1.510, mientras que los dólares financieros operan con leves avances: el MEP se ubica $1.489,92 y el CCL avanza 0,1% $1.529,66.

¿Cambia de tendencia el dólar?

De acuerdo con PxQ, durante la semana pasada se observó una dinámica particular en el mercado: el BCRA compró divisas mientras el Tesoro las vendió para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda. Esta estrategia, señalaron, terminó “evidenciando un mercado corto si se quiere acumular reservas sin acceso al mercado internacional de crédito”.

Para Econviews, el principal interrogante que deja el nuevo esquema con el dólar es si será posible continuar acumulando reservas sin que el tipo de cambio se mueva de manera significativa. “Esa obsesión con el dólar planchado tuvo su costo en las tasas de interés”, advirtieron.

Según el análisis de la consultora, "con el típico aumento de la demanda de dinero de diciembre, la liquidez bancaria volvió a estresarse y las tasas de corto plazo se fueron otra vez a niveles altos y volátiles. El Gobierno dejó en claro que prefiere que sufran las tasas antes que el tipo de cambio. Entre que no hay una tasa de política monetaria y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, quedó confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar.

En ese contexto, el BCRA logró un dato positivo e inició la semana del nuevo esquema con compras acumuladas en cinco jornadas, superior a los u$s200 millones.