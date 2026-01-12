En medio de las críticas, Franco Mastantuono recibió el respaldo del presidente del Real Madrid

Florentino Pérez tuvo un gesto muy especial con el delantero argentino antes de la Supercopa de España y envió una señal clara de apoyo en su momento más complicado en el club.

Franco Mastantuono atraviesa semanas difíciles en el Real Madrid. Perdió la titularidad, suma pocos minutos y su nivel viene siendo cuestionado por la prensa y los hinchas. Sin embargo, en la previa de la Supercopa de España, donde el Merengue cayó 3-2 ante el Barcelona, el presidente Florentino Pérez tuvo un gesto público que funcionó como un fuerte respaldo al delantero argentino.

La escena se dio cuando el plantel llegó al estadio. Florentino saludó uno por uno a los futbolistas, pero con Mastantuono fue especialmente afectuoso: lo abrazó y le hizo una caricia paternal, un trato que solo repitió con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. El momento se viralizó en redes sociales y fue interpretado como una señal clara de que la dirigencia sigue confiando en él.

De esta manera, el Real Madrid buscó bajar el ruido alrededor del exdelantero de River, que en los últimos días había sido vinculado con una posible salida del club. La decisión institucional es mantenerlo dentro del proyecto deportivo, con un seguimiento cercano de su evolución y con expectativas acordes a su edad y proceso de adaptación.

Mastantuono tuvo poca participación y recibió duras críticas

En lo futbolístico, Mastantuono volvió a tener una participación limitada en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona. No fue titular e ingresó en el tramo final del clásico, sin poder generar situaciones claras de peligro en ataque.

El cambio fue polémico: Xabi Alonso decidió hacerlo entrar en lugar de Vinícius Júnior cuando el brasileño era el mejor del equipo. Esa decisión generó enojo en los hinchas y también expuso a Mastantuono a nuevas críticas en redes sociales.

La prensa española fue dura. Mundo Deportivo escribió: “Ha desaparecido del once titular del Real Madrid y cuando sale al campo, aporta poco”. Por su parte, MARCA directamente evitó calificarlo por su escasa participación: “Entró por Vinícius en el minuto 82. Apenas pudo tener protagonismo en ataque”.

Con pocos minutos, un solo gol desde su llegada y bajo una lupa permanente, Mastantuono transita un momento clave de su carrera. Mientras crecen las críticas, el gesto de Florentino dejó en claro que, puertas adentro, el club todavía apuesta fuerte por su desarrollo.