La Municipalidad de La Banda habilita la segunda etapa del Pago Anual Adelantado

Los contribuyentes podrán realizar la emisión y el pago en la Dirección General de Rentas Municipal, ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7:00 a 13:00 hs, y en el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8:00 a 12:00 hs.

Hoy 12:36
Rentas Municipal

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Rentas, informa que a partir del 12 de enero de 2026 comienza la segunda parte del Pago Anual Adelantado 2026, correspondiente a tasas por servicios municipales sobre la propiedad inmueble y la actividad comercial, industrial y de servicios.

Este beneficio contempla un 15% de descuento, al que se suma un 10% adicional para los contribuyentes que se encuentren al día, promoviendo el cumplimiento y el acompañamiento a los vecinos bandeños.

Los contribuyentes podrán realizar la emisión y el pago en la Dirección General de Rentas Municipal, ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco, en el horario de 7:00 a 13:00 hs, y en el Centro de Comercio e Industria, sito en Alberdi N° 135, de 8:00 a 12:00 hs. Además, se podrá abonar en el Banco Santiago del Estero, en todas sus sucursales en horario matutino, y a través de Rapipago, tanto en turno mañana como tarde.

Desde el Municipio se invita a los contribuyentes a aprovechar este beneficio, que permite regularizar sus obligaciones con importantes descuentos.

