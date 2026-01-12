Ingresar
Niñas y niños participan del Taller de Fotografía en Celulares impulsado por el Municipio

El taller se dicta los días 6, 8, 13 y 16 de enero, a partir de las 10 horas, en la Escuela Municipal de Robótica.

Hoy 12:42
La Banda

La Municipalidad de La Banda informa que ya se encuentra en marcha el Taller de Fotografía en Celulares, una propuesta destinada a niñas y niños de 9 a 14 años, que se desarrolla en la Escuela Municipal de Robótica y depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Esta actividad se lleva adelante en el marco del proyecto “Las Vacaciones en tu Ciudad”, y tiene como objetivo que los participantes aprendan a utilizar la cámara de sus teléfonos celulares como una herramienta creativa, fomentando la expresión, la observación y el uso responsable de la tecnología.

El taller se dicta los días 6, 8, 13 y 16 de enero, a partir de las 10 horas y forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, que promueven espacios de contención, aprendizaje y recreación para niñas y niños durante el receso de verano.

