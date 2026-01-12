Niñas y niños participan del Taller de Fotografía en Celulares impulsado por el Municipio

El taller se dicta los días 6, 8, 13 y 16 de enero, a partir de las 10 horas, en la Escuela Municipal de Robótica.

La Municipalidad de La Banda informa que ya se encuentra en marcha el Taller de Fotografía en Celulares, una propuesta destinada a niñas y niños de 9 a 14 años, que se desarrolla en la Escuela Municipal de Robótica y depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Esta actividad se lleva adelante en el marco del proyecto “Las Vacaciones en tu Ciudad”, y tiene como objetivo que los participantes aprendan a utilizar la cámara de sus teléfonos celulares como una herramienta creativa, fomentando la expresión, la observación y el uso responsable de la tecnología.

El taller se dicta los días 6, 8, 13 y 16 de enero, a partir de las 10 horas y forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, que promueven espacios de contención, aprendizaje y recreación para niñas y niños durante el receso de verano.