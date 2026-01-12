Ingresar
Milei lanzó sus cuentas oficiales de redes sociales en inglés con un llamativo video

El Presidente compartirá allí los contenidos vinculados a la agenda, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión del país en el escenario global.

Hoy 12:50
Milei

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales.

A través de un mensaje difundido en un llamativo video, el Presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente:

- Instagram: @mileienglishofficial

- YouTube: @MileiEnglishOfficial

- X (Twitter): @jmilei_english

- TikTok: @mileienglishofficial

- Facebook: @MileiEnglishOfficial

