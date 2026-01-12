El municipio intensificó operativos de limpieza y solicita la colaboración de los vecinos

Se ruega a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos correspondientes a cada barrio, embolsar correctamente la basura y no arrojar restos de poda ni escombros

Hoy 12:47

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, comenzó la semana reforzando operativos, a través de tareas de desmalezamiento en la plaza del barrio Mercantil, limpieza de cámara de desagüe en calle Alberdi y Perito Moreno, limpieza de bomba en el barrio Quilmes y nivelación y riego de calles en el barrio Dorrego; para evitar mayores complicaciones ante las inminentes lluvias pronosticadas para los próximos días.

Desde el Municipio se solicitó mayor compromiso ciudadano, evitando arrojar residuos en la vía pública para la erradicación de los mini basurales, ya que los mismos implican un riesgo para la salud, la obstrucción de desagües y problemas mayores en el período estival.

Asimismo, se solicita a los vecinos respetar los días y horarios de recolección de residuos de cada barrio, embolsar correctamente la basura y no arrojar restos de poda ni escombros.

Una vez más, el intendente Roger Nediani demuestra su compromiso con la ciudad, tomando acción para asegurar el flujo del agua y para disminuir de esta manera, los riesgos de inundación en épocas de intensas lluvias; e insta a los vecinos a seguir trabajando de manera conjunta para evitar anegamientos.