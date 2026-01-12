El Municipio realizará una jornada recreativa y saludable en el barrio Río Dulce

La actividad se desarrollará el miércoles 14 de enero, a partir de las 16:00 horas, con el objetivo de promover hábitos saludables y el acceso a servicios esenciales durante el receso de verano.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevará adelante una nueva jornada del programa “El Municipio Más Cerca Tuyo en Vacaciones”, destinada a niñas, niños y familias de la ciudad, con el objetivo de promover hábitos saludables y el acceso a servicios esenciales durante el receso de verano.

La actividad se desarrollará el miércoles 14 de enero, a partir de las 16:00 horas, en el barrio Río Dulce, donde los vecinos podrán disfrutar de una tarde recreativa con premios para todos, meriendas saludables, además de controles de peso y talla y acciones de vacunación, acercando servicios de salud a la comunidad en un espacio de encuentro y diversión.

Esta propuesta forma parte de las políticas públicas que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la presencia del Estado en los barrios, garantizar el acompañamiento a las familias, promover hábitos de vida saludables y generar espacios de recreación e inclusión para toda la comunidad bandeña.