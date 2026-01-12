El enojo de Luciano Castro con Sabrina Rojas y Flor Vigna por el audio filtrado

El actor no ocultó su malestar y fue contundente al hablar del escándalo.
Luciano Castro se mostró dolido y enojado por las declaraciones que hicieron Sabrina Rojas y Flor Vigna sobre el audio que le mandó a una joven danesa.
En una nota para Puro Show (eltrece) desde Mar del Plata, el actor se refirió a los comentarios de sus exparejas y aseguró que lo único que le importa en este momento es “cuidar” a Griselda Siciliani.
Cuando el cronista le preguntó qué sentía al escuchar lo que dijeron Sabrina y Florencia por los audios que se filtraron, Luciano reaccionó: “No, yo hablo de mí. Si estoy acá es porque me estoy haciendo cargo de lo que hice con el amor de mi vida. Lo más importante que pude conseguir en el amor, lo bastardeé”.
Si bien aclaró que su foco está puesto en Siciliani, el actor se mostró enojado por las opiniones que circularon por parte de sus exparejas.
“No me lleves de vuelta al arroz con leche porque está bien con todo el mundo. Que los demás hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto, no te digo que estoy resignado, pero yo ya sé que es así”, manifestó Luciano.