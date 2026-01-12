Supermercadistas advierten una fuerte caída del consumo: “Hoy una familia no llega ni al día 10 del mes”

Héctor Ciapino aseguró que las ventas minoristas continúan en baja y apuntó al deterioro del poder adquisitivo como el principal problema. Piden diálogo entre todos los sectores para sostener el empleo.

Las ventas minoristas en supermercados continúan mostrando números en rojo y la recuperación aún no aparece en el horizonte. Así lo expresó Héctor Ciapino, supermercadista, en diálogo con Noticiero 7, al analizar la compleja situación que atraviesa el sector comercial en Santiago del Estero.

“Venimos de un 2025 complicado, con caídas en ventas mes a mes, y esa realidad no ha cambiado. Incluso en las fiestas se vendió menos que el año anterior”, señaló Ciapino, al remarcar que ni siquiera los períodos tradicionalmente fuertes lograron revertir la tendencia.

El comerciante explicó que enero profundizó aún más el escenario adverso: “Se ve esta realidad que ustedes ven todos los días: poca gente y pocas ventas”. Frente a este contexto, aseguró que los supermercadistas buscan alternativas para atraer clientes: “Hoy tenemos más de 30 ofertas al costo, buscando algún incentivo”.

“El problema está en el poder adquisitivo de la gente”

Ciapino fue contundente al identificar la causa principal de la caída del consumo. “Si bien es cierto que la inflación bajó, no hay consumo. Los sueldos se actualizan con índices muy bajos y vienen de un desfasaje enorme de tres o cuatro años atrás, cuando nunca se recuperó lo perdido”, explicó.

En ese sentido, describió con crudeza la situación de las familias: “Antes se hablaba de llegar a fin de mes, después al día 15, y hoy creo que no se llega ni al día 10. Después es una pelea mes a mes”.

El supermercadista reconoció que existen algunas excepciones dentro del comercio local, pero aclaró que no es la regla general. “Hay negocios que no tuvieron mermas porque tienen poco personal. Nosotros trabajamos con el mismo plantel y las ventas cayeron, mientras los costos siguen subiendo. Se hace muy difícil sostener esto”, advirtió.

Finalmente, Ciapino valoró el impacto positivo de herramientas como los bonos provinciales y el incremento de la tarjeta social, aunque sostuvo que no alcanzan. “Ayudan un montón, pero son insuficientes para cubrir los costos fijos de un negocio de esta envergadura y con tantos empleados. Sería importante una reunión entre todas las partes para ver cómo podemos ayudarnos y salir adelante”, concluyó.