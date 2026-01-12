Detuvieron en Pinamar a un hombre acusado de estafas por $6 millones

El sospechoso fue identificado mientras vacacionaba con sus hijos y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 14:36

Detuvieron a un hombre de 45 años en Pinamar acusado de haber estafado a un hotel, un restaurante y un parador de playa por un total de $6 millones.

La investigación comenzó luego de la denuncia del local gastronómico que notó un extraño accionar por parte del sospechoso.

El hombre había viajado el 28 de diciembre a la ciudad balnearia junto a sus dos hijos de 10 y 12 años. A partir de esa fecha se hospedó en el Hotel San Remo.

Según se pudo saber, las estafas fueron cometidas cuando el acusado simulaba que realizaba pagos a través de transferencias bancarias presentando comprobantes truchos.