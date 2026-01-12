Venezuela anunció la liberación de otros 116 presos políticos y crece la desconfianza de la oposición

Organizaciones de derechos humanos ponen en duda las cifras difundidas por el chavismo.

Hoy 15:00

Cautela y desconfianza son las dos palabras que sintetizan el clima que atraviesan los familiares y las organizaciones que siguen minuto a minuto las liberaciones de presos políticos en Venezuela. Lejos de generar alivio pleno, los anuncios oficiales del chavismo despiertan recelo, incertidumbre y una espera marcada por la falta de información concreta.

La desconfianza se apoya, principalmente, en las cifras difundidas por el gobierno de Delcy Rodríguez. En la mañana de este lunes, un comunicado del Servicio Penitenciario Federal informó que 116 presos políticos habían sido excarcelados en las últimas horas. Sin embargo, distintas organizaciones advierten que esos números no siempre reflejan lo que efectivamente ocurre en los centros de detención.

Según señaló el Foro Penal Venezolano —la principal organización que mantiene contacto directo con las familias de los detenidos y secuestrados—, las cifras oficiales muchas veces no condicen con las liberaciones reales que se han ido produciendo en las últimas semanas. Esa brecha entre lo anunciado y lo verificado alimenta la cautela de quienes esperan noticias sobre sus allegados.

El contraste se vuelve aún más evidente al comparar el escenario actual con otros momentos recientes. Tanto en Navidad como en Año Nuevo, el entonces presidente Nicolás Maduro había ordenado liberaciones masivas de mayor alcance que las que se registran ahora. En cambio, durante el último fin de semana, las excarcelaciones se dieron a cuentagotas, lejos de las expectativas generadas a partir de la intervención de los Estados Unidos.

La oposición venezolana observa el proceso con particular recelo. El principal motivo es que las liberaciones no implican el cierre de las investigaciones ni el fin de las causas judiciales que, en muchos casos, fueron calificadas como inventadas y que derivaron en la detención de dirigentes y actores opositores al chavismo.

Desde ese espacio reclaman que la excarcelación no sea apenas una medida transitoria, sino que vaya acompañada del cierre definitivo de los expedientes en la justicia venezolana.

Entre los familiares, la escena se repite en distintos puntos del país. Muchos de ellos mantienen vigilias en las puertas de los centros de detención donde se presume que están sus allegados. Allí, la espera se impone como única certeza. No hay listas oficiales de liberados, no existe un orden anunciado para las excarcelaciones y la información llega de manera fragmentaria y, en general, a último momento.

En la práctica, los familiares aguardan el llamado de las autoridades minutos antes de que se produzcan las liberaciones, sin previsibilidad ni confirmaciones previas. Esa dinámica profundiza la angustia y refuerza la percepción de arbitrariedad en el proceso.

A este escenario se suman las tensiones internas dentro del propio régimen. Tanto las organizaciones como los familiares son conscientes de que existen diferencias entre los distintos actores del poder, y que cada uno de ellos puja por el control de determinados presos políticos.

Un caso emblemático es el de Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Aunque perdió influencia en la nueva reconfiguración política, busca sostener poder de negociación y gravitación interna a través del control de los presos políticos. Esa disputa interna agrega otra capa de complejidad a un proceso que, lejos de ser transparente, aparece condicionado por intereses cruzados.